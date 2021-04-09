Карпин рассказал, что думает о возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, как относится к разговорам о возможности вновь возглавить красно-белых.

— Бывают мысли о камбэке? - вопрос Карпину. — Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать — просто «Спартак» это «Спартак».

— Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

— А если вдруг последует приглашение от красно-белых?

— Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю, почему.

— Я не сказал, что не верю — просто спросил.

— Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут?» нет.

Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009 по июнь 2012 года и с ноября 2012 по март 2014 года. Вместе с красно-белыми специалист дважды становился серебряным призером чемпионата России.

(Вячеслав Короткин)

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