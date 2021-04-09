Карпин объяснил, как может сложиться трансферная цена Норманна

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о возможной продаже одного из лидеров команды — хавбека Матиаса Норманна.

— Правда ли, что у Норманна есть некий пунктик: если и готов уйти из «Ростова», то только в клуб-участник Лиги чемпионов, причем без разницы российский или зарубежный? — вопрос Карпину.

— Честно говоря, не знаю — конкретно на эту тему с ним не разговаривал. Насколько я знаю, Норманну все нравится в «Ростове», но если поступит хорошее предложение, которое устроит всех, то будем думать.

— Помню, вы в свое время говорили про Шомуродова, что он стоит в районе 20 миллионов евро. Какова сейчас может быть цена на Норманна?

— Смотря кто и как ее определяет. Понятно, что по факту сколько заплатят — столько и стоит. Но вот вам ситуация: моя машина тянет на миллион рублей, но за нее предлагают только 500 тысяч, а у меня нужда и отдаю за эту сумму. Или у меня ее нет — ну если дадите миллион, тогда продам. Или появилось два покупателя, каждый готов выложить миллион — значит авто может уйти уже за 1,5 миллиона. Хотя это больше вопрос не ко мне, а к руководству клуба.

— Но я правильно понимаю, что минимальная стоимость Матиаса — где-то в районе 12-13 миллионов евро?

— Цену определяю не я.

В сезоне-2020/21 Норманн провел 17 матчей за «Ростов» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего норвежца в 13 миллионов евро.

(Вячеслав Короткин)

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