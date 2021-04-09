Карпин ответил на вопрос, что ему нравится больше — «Козырьки», «Джентльмены» или ковер
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какая из клубных активностей понравилась ему больше всего.
— Как вы себя ощущали на матче со «Спартаком» в образе Томаса Шелби — главного героя британского сериала «Острые козырьки»? — вопрос Карпину.
— Вполне обычно. Для меня вообще ничего не изменилось. На выезде предпочитаю спортивную одежду, в ней удобнее, на своем стадионе — джинсы, а сейчас вот такой костюм надел.
— Есть тренеры, которые одеваются на фарт, для кого-то просто удобнее спортивный стиль. Для вас это значения не имеет?
— Никакого. Так что без разницы, в чем был на игре со «Спартаком».
— Вы иногда производите впечатление достаточно сурового человека — например, можете даже потроллить журналистов — но при этом всегда участвуете в клубных активностях. Вам самому они нравятся? Быстро соглашаетесь?
— Тут нет такого — нравится, не нравится, подобные акции необходимы «Ростову» для определенных вещей. Мы, работники клуба, должны помогать, проявлять корпоративные дух и этику.
— А какая «фишка» больше всего пришлась по душе: «Козырьки», форма в виде знаменитого ковра, ремейк «Джентльменов»?
— Прикольнее всего «Джентльмены».
(Вячеслав Короткин)
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