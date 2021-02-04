Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как отреагирует на предложение возглавить другой российский клуб. Контракт Карпина с ростовчанами рассчитан до 2024 года.

«В России четыре-пять клубов, которые стабильно претендуют на первые места, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — И плюс-минус, за исключением «Зенита», все находятся на одной стартовой позиции. Но выигрывать будет только одна команда.

Если мне комфортно работать, если руководство адекватно оценивает результаты, то это самое главное. Думаю, что ставить задачу мне... Я проигрывать не люблю и не умею. Кто хочет больше меня выигрывать? Поставить мне такую задачу? Ну можно сказать такие слова. Но от этого ничего не изменится. Я и так хочу выигрывать. И настраиваю игроков на это. Так должно быть.

У меня доверительные отношения с руководством. Если будет предложение от другого клуба, то мы сядем и все честно обсудим. Контракт у меня до 2024 года. Но это не дает никаких гарантий: после трех поражений можно домой поехать. Если что-то не идет, то меняют кого? Тренера. Я к этому готов».

В первой части сезона РПЛ «Ростов» набрал 32 очка и идет на пятом месте в турнирной таблице.