РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин объяснил, почему логично доиграть чемпионат России

15:43
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что поскольку уже сыграно три четверти чемпионата страны, то было бы логично его доиграть.

— Считаю, что правильно будет, если это возможно, закончить чемпионат, — сказал Карпин в интервью каналу «Футбольный Биги». — С учетом того, что сыграно три четверти чемпионата, доиграть чемпионат — логично.

— Приемлем ли вариант играть на базах или в одном городе? — Приемлем или нет — что делать? Если будет принято решение, будем играть в одном городе. Понятно, что мы хотим играть дома, хотим играть раз в неделю, но будет ли это возможно — никто не знает.

После 22 туров «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на втором месте «Локомотива», на три очка.

Дополнительная информация:

https://zen.yandex.ru/media/soccerbigi/-valerii-karpin-ekskliuzivnoe-interviu-5ea032402ac69319dfc6878e

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир