Карпин объяснил, почему логично доиграть чемпионат России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что поскольку уже сыграно три четверти чемпионата страны, то было бы логично его доиграть.

— Считаю, что правильно будет, если это возможно, закончить чемпионат, — сказал Карпин в интервью каналу «Футбольный Биги». — С учетом того, что сыграно три четверти чемпионата, доиграть чемпионат — логично.

— Приемлем ли вариант играть на базах или в одном городе? — Приемлем или нет — что делать? Если будет принято решение, будем играть в одном городе. Понятно, что мы хотим играть дома, хотим играть раз в неделю, но будет ли это возможно — никто не знает.

После 22 туров «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на втором месте «Локомотива», на три очка.