Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» прокомментировал решение владельца «Спартака» Леонида Федуна отдать клуб под контроль фанатов после 2023 года.

— Про это я не думаю и думать не хочу, — скаказл Карпин. — В России невозможна испанская система по одной простой причине. Управлять клубом будет кто? Избранный президент где будет брать деньги? В Испании клуб зарабатывает на телевидении, на абонементах, на маркетинге, на трансферах. В России скажите мне, сколько можно заработать? Даже если вы «Спартак». Абонементы и вип-ложи — это максимум 10-15 процентов от бюджета клуба.

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством красно-белые дважды занимали второе место в чемпионате России.

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