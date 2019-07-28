Карпин не считает Еременко ключевым игроком "Ростова". Есть другие футболисты

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы в гостевом матче 3-го тура РПЛ над "Арсеналом" (3:2) не согласился, что автор первого гола со штрафного полузащитник Роман Еременко – половина команды. По его словам, у дончан несколько важных исполнителей.

– Еременко забил, здорово исполнив штрафной, и вел игру "Ростова". Для вас он – как половина команды? – вопрос Карпину на послематчевой пресс-конференции.

– Не сказал бы, что полкоманды. Еременко – важный игрок, один из самых важных. Но потом и Шомуродов забил, исполнил, причем не со штрафного, а с игры. Поэтому неправильно говорить, что только Еременко важен. (Артем Агапов)