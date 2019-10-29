Карпин назвал Норманна одним из сильнейших опорников премьер-лиги

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что хавбек его команды Матиас Норманн является одним из лучших опорников в чемпионате России.

— Норманн? Не думаю, что он недооцененный игрок, — сказал Карпин. — Многие специалисты правильно его игру оценивают. Наши игроки самые лучшие. Он один из сильнейших опорников в нашем чемпионате на данный момент. Он выполняет огромный объем работы и в обороне, и в атаке. Он разгоняет атаки, борется, пробегает. По всем параметрам это один из лучших игроков в премьер-лиге. Это большой успех клуба, что его привезли за такие деньги из второй команды «Брайтона».

В текущем сезоне Норманн провел 14 матчей за «Ростов», забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

«Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

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