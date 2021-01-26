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Карпин назвал Байрамяна нулевым футболистом и пациентом. Видео

14:45
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«Ростов» в своем Twitter выложил видео, на котором главный тренер команды Валерий Карпин делится мнением о полузащитнике Хорене Байрамяне.

«Байрамян? Он как пациент, так и как футболист — нулевой», — сказал Карпин.

В это время мимо Карпина пробежал сам Байрамян.

В этом сезоне 29-летний Байрамян провел 16 матчей за «Ростов» и забил три гола.

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