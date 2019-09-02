Караваев временно уехал из сборной, чтобы пройти медобследование в «Зените»

По данным «СЭ», защитник «Витесса» Вячеслав Караваев на несколько часов уехал из расположения сборной России, чтобы пройти медобследование для перехода в «Зенит».

На подготовку Караваева к матчам сборной короткая отлучка не повлияет — сегодня у команды была одна втягивающая тренировка. Вечером у команды и отдельных футболистов спонсорские активности.

Ранее «СЭ» уже сообщил, что сине-бело-голубые отдадут за 24-летнего футболиста 8 миллионов евро.