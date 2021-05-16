Караваев сравнил жизнь в Москве и в Петербурге

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» сравнил жизнь в Москве и в Санкт-Петербурге.

Караваев родился и вырос в Москве, где жил до 19 лет, когда перешел из ЦСКА в пражскую «Дуклу».

— Многие москвичи Питер очень любят, я тоже к их числу отношусь. Но некоторые, приезжая туда жить, не могут адаптироваться к его более плавному ритму, считают философски-заторможенным. А вы как?

— Я в Москве-то давно не жил! Но, естественно, тут спокойнее. Хотя, по мне, особой разницы между двумя городами нет. Разве что солнца не хватает — его и в Москве мало, а в Питере еще меньше. Но это не то, от чего я буду с ума сходить.

(Игорь Рабинер)

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