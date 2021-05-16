Караваев сравнил жизнь в Москве и в Петербурге
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» сравнил жизнь в Москве и в Санкт-Петербурге.
Караваев родился и вырос в Москве, где жил до 19 лет, когда перешел из ЦСКА в пражскую «Дуклу».
— Многие москвичи Питер очень любят, я тоже к их числу отношусь. Но некоторые, приезжая туда жить, не могут адаптироваться к его более плавному ритму, считают философски-заторможенным. А вы как?
— Я в Москве-то давно не жил! Но, естественно, тут спокойнее. Хотя, по мне, особой разницы между двумя городами нет. Разве что солнца не хватает — его и в Москве мало, а в Питере еще меньше. Но это не то, от чего я буду с ума сходить.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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