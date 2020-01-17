РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Капитан сборной Казахстана прибыл на сборы «Зенита» в Катаре

19:20
Бауыржан Исламхан. Фото ФК «Зенит»
Бауыржан Исламхан. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прибыл на сборы «Зенита» в Катаре, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек, у которого истек срок соглашения с «Кайратом», будет находиться в петебургском клубе на просмотре.

Исламхан дважды назывался лучшим футболистом страны и шесть раз выигрывал Кубок Казахстана. За «Кайрат» он провел за 6 сезонов 223 матча, забил 64 мяча и сделал 61 результативную передачу. В сборной Казахстана он получил капитанскую повязку. В составе национальной команды на его счету 44 игры и 3 мяча.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-17-bauyrzhan-islamkhan-pribyl-na-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-katare.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир