Капитан сборной Казахстана прибыл на сборы «Зенита» в Катаре

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прибыл на сборы «Зенита» в Катаре, сообщает официальный сайт клуба. Хавбек, у которого истек срок соглашения с «Кайратом», будет находиться в петебургском клубе на просмотре.

Исламхан дважды назывался лучшим футболистом страны и шесть раз выигрывал Кубок Казахстана. За «Кайрат» он провел за 6 сезонов 223 матча, забил 64 мяча и сделал 61 результативную передачу. В сборной Казахстана он получил капитанскую повязку. В составе национальной команды на его счету 44 игры и 3 мяча.