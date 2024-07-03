Капитан «Динамо» Махачкала Алибеков — о сезоне в РПЛ: «Будет волнение, но не страх»
Капитан махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков поделился мнением о настрое команды перед сезоном-2024/25 РПЛ.
«Конечно, у нас будет какое-то волнение, но страха никакого не будет. Мы все люди, чего-то сверхъестественного не случится. У всех две руки, две ноги. Мы будем выкладываться, никто отбывать номер не собирается. Будем биться в каждом матче», — цитирует игрока «РБ Спорт».
В первом туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Химками» 21 июля.
Источник: РБ Спорт
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