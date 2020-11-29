Канделаки против увольнения Семака из «Зенита»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале высказалась о последних матчах «Зенита», а также о призывах к увольнению главного тренера команды Сергея Семака.
В последних пяти матчах петербургский клуб одержал всего одну победу, в четырех встречах группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» набрал один балл.
«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом», и журналисты уже гадают: «всё» Семак или еще не «всё»? Понятно, что результаты в Европе удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев? В РПЛ у «Зенита» все неплохо, а Мусаев в «Краснодаре» — по критерию набранных очков во всех турнирах — уже давно бы смотрел футбол с трибуны. Ну, давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, приведшего команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела, вон, рвется назад, называя команду «мертвой». Уж он-то всех реанимирует", — написала Канделаки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю