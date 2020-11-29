Канделаки против увольнения Семака из «Зенита»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале высказалась о последних матчах «Зенита», а также о призывах к увольнению главного тренера команды Сергея Семака.

В последних пяти матчах петербургский клуб одержал всего одну победу, в четырех встречах группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» набрал один балл.

«Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом», и журналисты уже гадают: «всё» Семак или еще не «всё»? Понятно, что результаты в Европе удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев? В РПЛ у «Зенита» все неплохо, а Мусаев в «Краснодаре» — по критерию набранных очков во всех турнирах — уже давно бы смотрел футбол с трибуны. Ну, давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, приведшего команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела, вон, рвется назад, называя команду «мертвой». Уж он-то всех реанимирует", — написала Канделаки.