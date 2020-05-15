Канделаки назвала трусливым увольнением окончание контракта Семина с «Локомотивом»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Слушайте, каким же уникальным талантом надо обладать, чтобы превратить окончание контракта своей главной легенды в трусливое увольнение?

Я помню, как Фергюсон передавал бразды правления в «Манчестере» своему преемнику (тот настолько не блеснул, что имя его вылетело у меня из головы). При этом «Манчестер Юнайтед» принадлежит американцам Глейзерам, а в США — долгая традиция смены тренеров и генеральных менеджеров по щелчку пальцев. Что же они не спихнули свою легенду втихаря?

Вообще наступить на грабли в десятый раз и сделать это с феноменальной уверенностью и высокомерием — это талант. Через губу говорить с болельщиками и одновременно делать вид, что традиции клуба это святое — какой-то новый вид русского менеджмента.

Ну а пресс-релиз в духе «спасибо, Юрий Палыч, вы свободны» — это, конечно, вообще за гранью здравого смысла, морали и этики. Прямо сейчас российский футбол — это фэнтези-лига. Но повод ли это прыгать за кольцом всевластия в жерло вулкана? Как по мне, ответ очевиден. Такая вот ода глупости", — написала в своем Telegram-канале Канделаки.