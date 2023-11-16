Балахнин заявил, что не удивлен интересу к Соболеву со стороны итальянских команд

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на информацию о том, что форвардом «Спартака» Александром Соболевым интересовался клуб серии А.

По информации Metaratings.ru, итальянская команда отказалась от приобретения футболиста из-за проблем с игровой дисциплиной.

«Люди, которые этим занимаются, я про скаутов говорю, они смотрят сотни игроков и больше. Поэтому, более-менее молодых футболистов смотрят и по амплуа достаточно много игроков. Не считаю это чем-то удивительным», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.