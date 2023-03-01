Андрей Канчельскис: «Есть маленький процент, что Дзюба даже сейчас может уехать играть в Европу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что он хотел уехать играть в Италию и Англию.

«Если Дзюба хотел поиграть в Италии или Англии, то почему он этого не сделал? Значит, к нему не было никакого интереса. Я видел, как в серии А играет Миранчук, в лиге 1 выступает Головин, а за «Арсенал» играл Аршавин, по этим футболистам я могу давать какие-то комментарии. Дзюбу я не видел ни в одном из этих чемпионатов, он выступал за «Спартак», «Зенит» и нашу сборную, про игру Артема в этих командах я могу что-то сказать. Дзюба — один из лучших бомбардиров в истории российского футбола, он очень хороший игрок. У Дзюбы не получилось заиграть в Турции, но это не значит, что у него не пошло бы в другом чемпионате. Бывает такое, что в одной стране все идет, а в другой нет. Да, у Артема возраст уже влияет на его карьеру и вряд ли кто-то из Европы сделает ему сейчас предложение. Но все равно маленький процент есть, что Дзюба даже сейчас может уехать играть в Европу. Но это только разговоры», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

С августа по ноябрь 2022 года 34-летний нападающий выступал за «Адана Демирспор», в составе которого провел пять матчей и отметился в них одним забитым голом. В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.