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Сегодня, 18:27

Канчельскис считает, что ЦСКА уже не отпустит второе место в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе за медали РПЛ.

«Может ли «Спартак» побороться за тройку? Все может быть. «Ростов» мог, например, обыграть «Факел» и вести борьбу за второе место, а они проиграли команде, которая идет внизу турнирной таблицы. ЦСКА забрался высоко сейчас — второе место уже не отпустят. «Спартак» будет бороться за третье-четвертое место», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.

После 26 туров «Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом РПЛ. Второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА (51 очко). Третьим идет «Ростов» (50 очков), четвертым — «Спартак» (49 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5097915-kanchelskis-cska-uzhe-ne-otpustit-vtoroe-mesto-a-spartak-budet-borotsya-za-3-4-strochku.html
Андрей Канчельскис
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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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