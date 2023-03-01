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Канчельскис: «У нас мало футбольных людей, почти все — дилетанты, жулики, проходимцы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Уфы» и «Соляриса» Андрей Канчельскис рассказал, какие у него были инциденты с руководителями клубов во время работы.

«В России многие руководители — нефутбольные люди, с ними сложно общаться. Например, мне говорили в ФК «Солярис», что я должен вывести команду через три года в финал Лиги Европы, сыграть на стадионе «Монако». Они не шутили, они ставили это как цель, которую обязательно нужно достичь. Вот вы можете представить, чтобы такие вещи говорили руководители клуба? Если бы они мне сказали, что надо сыграть еще в финале Лиги чемпионов — надо было бы сразу вешаться. Эти люди летают в облаках.

Или еще. Когда я работал в Нижнем Новгороде вторым тренером, там был один олимпийский чемпион, который говорил: «Почему футболисты не могут непрерывно бегать два часа, а я могу?» Просто глупые люди — как с ними работать? Они не вась-вась.

В «Уфе» было много инцидентов с Газизовым. После того как мы вылетели из Кубка России на первой стадии, он подошел ко мне и говорит: «Как вы проиграли? Я сейчас биту возьму и пойду бить футболистов». Я ему сказал: «Биту не надо. Иди поле вороши со своей битой». Полубандитский слоган какой-то, нельзя так разговаривать. Надо написать третью книгу «Возвращение в Россию». Не мне решать, сильный ли он менеджер — все мы видим, какой он специалист. Его же в «Спартаке» называли кризисным менеджером? Вот иди и покажи тогда — подними «Уфу». Все его восхваляли так в прессе, а в итоге... Вот как с ним можно общаться? Я не понимаю.

У нас мало футбольных людей, почти все — дилетанты, жулики, проходимцы. Ну, идите работать в легкую атлетику, пятиборье. Все такие большие знатоки, чтобы работать в футболе? Никто нигде не играл и не выигрывал ничего, но работают. Даже я все не знаю на 100 процентов, а они якобы все знают — это смешно! Не хочется с такими людьми разговаривать», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскис.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-gazizov-govoril-mne-vy-kak-proigrali-ya-sejchas-bitu-voz-mu-i-pojdu-bit-futbolistov/
Андрей Канчельскис
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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