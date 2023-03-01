Президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб хочет выкупить Мансилью у «Расинга»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб хочет выкупить права на нападающего Брайана Мансилья. Игрок был арендован у «Расинга».

«Мансилья выступает за нас правах аренды и наше желание его выкупить зафиксировано в контракте. Высока вероятность того, что мы эту опцию буду реализовывать», — цитирует «РБ «Спорт» Еремякина.

В этом сезоне Мансилья сыграл 15 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.