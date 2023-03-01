Президент «Оренбурга» подтвердил, что клуб хочет выкупить Мансилью у «Расинга»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что клуб хочет выкупить права на нападающего Брайана Мансилья. Игрок был арендован у «Расинга».
«Мансилья выступает за нас правах аренды и наше желание его выкупить зафиксировано в контракте. Высока вероятность того, что мы эту опцию буду реализовывать», — цитирует «РБ «Спорт» Еремякина.
В этом сезоне Мансилья сыграл 15 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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|
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|17
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
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|8
|2
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|27-27
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|
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|7
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
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|
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|5
|7
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|5
|4
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|
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|17
|1
|10
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|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
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|
16
|Торпедо
|17
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|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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