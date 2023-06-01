Канчельскис: «Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место в составе»

Экс-нападающий сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал продление контракта «Динамо» с нападающим Федором Смоловым.

— Смолов провел неплохой сезон, несмотря на смазанную концовку. Если видно, что нападающий готов играть, почему нет? — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Канчельскиса .

— Не думаете, что при таком раскладе у Тюкавина станет меньше игровой практики?

— Почему бы не создать конкуренцию? Все возможно, Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место. Константину есть к чему стремиться. В текущей ситуации без еврокубков и матчей сборных это можно сделать. Там же еще не появилась ясность с тренером? Вот, может прийти тренер со своим видением и будет ставить Тюкавина. Смолов — опытный игрок, может передавать навыки молодым игрокам.