Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на продление контракта защитника Николая Рассказова со «Спартаком».

Новое соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до 2023 года.

«Великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока. Продлили контракт на один год? А что так мало? Отличный игрок. Для обоймы точно необходим «Спартаку». Особенно в данной ситуации. Кто-то и когда-то совершает ошибки — ничего страшного. Если обращать внимание на критику, тогда игроков не останется», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.