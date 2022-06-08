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Широков — о Рассказове: «Отличный игрок. Для обоймы точно необходим «Спартаку»

Широков отреагировал на продление контракта Рассказова со «Спартаком»
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Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на продление контракта защитника Николая Рассказова со «Спартаком».

Новое соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до 2023 года.

«Великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока. Продлили контракт на один год? А что так мало? Отличный игрок. Для обоймы точно необходим «Спартаку». Особенно в данной ситуации. Кто-то и когда-то совершает ошибки — ничего страшного. Если обращать внимание на критику, тогда игроков не останется», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4719767-velikolepno-otlichnyj-igrok-shirokov-o-prodlenii-spartakom-kontrakta-s-rasskazovym.html
Николай Рассказов
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