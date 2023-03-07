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Быстров — о победе «Сочи» над ЦСКА: «Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу «Сочи» над ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России (2:0).

— Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами. У того же Федотова, когда был в «Сочи», заиграли крайние защитники, реанимировал Юсупова, Бурмистрова, которые были потеряны в РПЛ. Бердыев знает, как использовать сильные качества Луки Джорджевича. Игра была без ворот, в центре поля. Бердыев решил выпустить нападающего по ходу второго тайма на уставших защитников ЦСКА. Это сработало.

— У ЦСКА одна победа в семи матчах. А вроде бы неплохо смотрелись. Может быть, руководство начнет думать, а того ли мы тренера взяли?

— Игра у них есть в принципе. Вспомните любую команду, которая приезжала к Курбану Бердыеву. Там легко было забивать. И когда к Федотову в Сочи приезжали лидеры, то теряли там очки и «Зенит» он обыгрывал. Это тяжелый выезд. Засчитай тот гол Мойзеса, и могло все по-другому сложиться. ЦСКА играл ровно, была борьба, создавал моменты, — сказал Быстров «СЭ».

Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее команда Владимира Федотова прошла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв в двухматчевом противостоянии «Краснодар» (3:0; 0:1).

Владимир Быстров
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Курбан Бердыев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
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Спартак – Факел
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 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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