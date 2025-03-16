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Канчельскис: «Пока это не тот Глушенков, который всех восхищал на старте сезона»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил игру хавбека «Зенита» Максима Глушенкова.

— Вы упомянули проблемы «Зенита» в атаке. Есть объяснение?

— С ЦСКА сказалось отсутствие Вендела, способного завязать игру в середине поля. В Воронеже он вернулся в состав — и команда преобразилась. Но завтрашний матч бразилец снова пропускает... Плюс никак не наберет форму Глушенков, от которого многое зависит в атакующих построениях «Зенита». Отсюда и беззубость в нападении.

— Радимов неделю назад Максима приложил: «После травмы — как инородное тело в «Зените». Все невпопад».

— На мой взгляд, с ЦСКА он отыграл неплохо. Да и с «Факелом» в первом голе успел поучаствовать. Здорово выложил мяч Мантуану, который навесил в штрафную, и Лусиано забил. В то же время надо признать, что пока это не тот Глушенков, который всех восхищал на старте сезона. То ли действительно потерял уверенность после двух повреждений подряд, то ли другая причина. Замена, на которую решился Семак уже в перерыве, — тревожный звоночек для Максима. Нужно прибавлять!

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; один из&nbsp;лидеров чемпионской гонки РПЛ.Андрей Канчельскис: «Зенит» буксует. Но все равно станет чемпионом»

25-летний Глушенков в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Андрей Канчельскис
Максим Глушенков
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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