Канчельскис: «Пока это не тот Глушенков, который всех восхищал на старте сезона»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил игру хавбека «Зенита» Максима Глушенкова.

— Вы упомянули проблемы «Зенита» в атаке. Есть объяснение?

— С ЦСКА сказалось отсутствие Вендела, способного завязать игру в середине поля. В Воронеже он вернулся в состав — и команда преобразилась. Но завтрашний матч бразилец снова пропускает... Плюс никак не наберет форму Глушенков, от которого многое зависит в атакующих построениях «Зенита». Отсюда и беззубость в нападении.

— Радимов неделю назад Максима приложил: «После травмы — как инородное тело в «Зените». Все невпопад».

— На мой взгляд, с ЦСКА он отыграл неплохо. Да и с «Факелом» в первом голе успел поучаствовать. Здорово выложил мяч Мантуану, который навесил в штрафную, и Лусиано забил. В то же время надо признать, что пока это не тот Глушенков, который всех восхищал на старте сезона. То ли действительно потерял уверенность после двух повреждений подряд, то ли другая причина. Замена, на которую решился Семак уже в перерыве, — тревожный звоночек для Максима. Нужно прибавлять!

25-летний Глушенков в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.