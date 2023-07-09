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Камоцци считает Соболева и Дзюбу лучшими нападающими РПЛ

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших нападающих чемпионата России.

«Кого считаю лучшим нападающем в РПЛ сейчас? Все очень просто: Артем Дзюба и Саша Соболев. Они лучшие на своей позиции», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В минувшем сезоне РПЛ 34-летний Артем Дзюба провел 11 матчей за «Локомотив», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 26-летнего Александра Соболева 13 забитых мячей и 8 голевых передач в 26 играх за «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-sobolev-i-dzyuba-luchshie-napadayushhie-rpl/
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Франко Камоцци
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