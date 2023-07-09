Камоцци считает Соболева и Дзюбу лучшими нападающими РПЛ
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучших нападающих чемпионата России.
«Кого считаю лучшим нападающем в РПЛ сейчас? Все очень просто: Артем Дзюба и Саша Соболев. Они лучшие на своей позиции», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
В минувшем сезоне РПЛ 34-летний Артем Дзюба провел 11 матчей за «Локомотив», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 26-летнего Александра Соболева 13 забитых мячей и 8 голевых передач в 26 играх за «Спартак».
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|Спартак
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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|Оренбург
|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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