Камоцци считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ нападающий забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

«Думаю, Промес лучший легионер в истории «Спартака». Он живая легенда клуба», — сказал Камоцци «СЭ».

В текущем сезоне нападающий сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.