Промес в среднем отдает 3,5 передачи под удар за матч в этом сезоне РПЛ. Это рекорд лиги

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес идет на рекорд лиги по среднему количеству передач под удар за один матч (3,5), сообщает Opta.

До этого рекордсменом был другой полузащитник «Спартака» Алекс, который в сезоне-2009 отдавал 3,1 передачу под удар в среднем за игру.

В текущем сезоне 31-летний голландец провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 16 мячей и отдал 6 результативных передач. Он является лидером лиги по системе «гол + пас».