«Зенит» — «Химки»: Барриос из-за травмы покинул поле на 39-й минуте

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос был травмирован в матче 19-го тура РПЛ против «Химок». Футболист покинул поле на 39-й минуте и отправился в подтрибунное помещение. На 40-й минуте на место Барриоса вышел Клаудиньо.

Игра проходит в Петербурге. Счет к 44-й минуте — 1:0.