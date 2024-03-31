Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»

Футбольный менеджер Франко Камоцци оценил уровень главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин — очень хороший тренер, он способен тренировать любой российский топ-клуб. Не понимаю, почему пока этого не происходит», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

До «Ростова» и сборной России 55-летний Карпин руководил «Спартаком», «Мальоркой и «Торпедо» из Армавира.

Желто-синие занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 21 матче.