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Сегодня, 17:55

Камоцци допустил, что Виллиан Жозе не смог адаптироваться к РПЛ

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Итальянский агент Франко Камоцци отреагировал на уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из московского «Спартака».

Красно-белые расторгли контракт с 33-летним бразильцем по обоюдному согласию сторон.

«Я не понял, зачем Жозе приходил в «Спартак». Не самый плохой футболист, но допускаю, что он просто не смог адаптироваться в РПЛ», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Бразилец принял участие в 13 матчах за московский «Спартак» во всех турнирах, где сумел забить один мяч. Контракт Виллиана Жозе был рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего Жозе в 2 млн евро.

Источник: РБ Спорт
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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