Директор департамента УЕФА Лакович: «Надеюсь, в этом году Россия вернется в европейскую спортивную семью»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович надеется, что российские сборные и клубы вернутся на международные турниры в этом году.

— Сейчас вы можете представить судьбу футболистов Югославии того времени. Большая часть игроков, которые выступали за Сербию или Югославию, вышли на чемпионат Европы, их просто грубо удалили с турнира в связи с международными санкциями с наложенными лишь за несколько дней до начала турнира.

Сербия нанесла Дании дважды поражение, была приглашена для участия в чемпионате Европы. Дальше Дания выиграла турнир 1992 года, одолев Германию со счетом 2:0.

Хочу подчеркнуть, что я один из немногих, кто полностью понимает, как вы и атлеты чувствуют себя. Спорт должен быть доступен всем, он должен объединять, а не разделять людей. Спорт должен быть вне влияния политики и со стороны правительств. Этот принцип был грубо нарушен в 1992 году в Сербии.

К сожалению, все то же самое происходит сейчас с российскими спортсменами. Надеюсь, что в течение этого года все российские спортсмены, включая национальную сборную России по футболу и клубы, наконец вернуться на свое прежнее место, где они были до этой ситуации. Они вернутся в европейскую спортивную семью.

Дюков пользуется большим уважением. Опытный функционер и выдающийся бизнесмен. Он мой давний и верный друг. Знаю, насколько сложившаяся ситуация сложна для него и как много он работает, отстаивая позиции российского футбола на встречах с УЕФА, — сказал Лакович.