Кальян и алкоголь. Что можно и что нельзя футболистам

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о том, почему он не попадает в неприятные истории — за редким исключением. И также рассказал о своем профессиональном отношении к дела.

— Все думают, что я сижу дома постоянно и никуда не хожу. Но это не так. Я могу позволить себе сходить в ресторан: поесть и выпить бокал вина, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Но я прекрасно понимаю, когда это можно делать, а когда — нельзя. Допустим, перед играми это невозможно. Я могу себе позволить это только в отпуске, если речь идет об алкогольных напитках. Кальян могу покурить, честно говорю. Но не алкоголь.

Профессионализм? Наверное, я в себе это воспитал, привил этот менталитет. Рос в семье без отца, с «девчонками» — мама и сестра меня воспитывали. С малых лет старался быть победителем, быть главным и всегда помогать. Все пришло с возрастом, в 16 — 17 лет такого еще не было. У меня цель — уехать в Европу, вот еще причина. То, что приезжаю на базу одним из первых, это так. Когда вечерние тренировки, днем хожу на час в зал, обедаю, отдыхаю, а потом уже иду на нее.