Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:37

Осинькин — о победе над «Ростовом»: «Надо учитывать, что у соперника проблемы с составом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

«Голов много. Мы провели хорошую игру. Надо учитывать, что у соперника были проблемы с составом, у нас, конечно, тоже были. У «Ростова» особенно в оборонительной линии были новые сочетания, и поэтому ошибки были. Если бы был Осипенко или другие фланговые футболисты, наверняка, нам было бы сложнее.

Неплохой первый тайм мы провели, где забили 3 гола с трех моментов. Наверное, нам сейчас немного возвращается за прошлый сезон, за то, как мы вели себя, как тренировались и относились к проблемам.

Сегодня для нас важная и яркая победа, которую надо быстро забыть, потому что не уверен, что «Зенит» или «Локомотив», наши следующие соперники, будут об этом много думать. Все начинается сначала», — приводит слова Осинькина сайт клуба.

 
Футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo; радуются победе над &laquo;Ростовом&raquo;. Жара в Самаре! «Крылья Советов» разгромили «Ростов» 5:1 и переписали историю очных противостояний

«Крылья Советов» набрали 7 очков в трех матчах и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на седьмой строчке с 4 баллами.

В 4-м туре РПЛ самарцы сыграют с «Локомотивом», а ростовчане — с «Рубином».

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тикнизяна жестко критиковали, но теперь он разрывает РПЛ! Пора в Европу?
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
СМИ сообщили об изменении тактики ВСУ после провала контрнаступления
Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка представлен к званию героев
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Карпин взял на себя вину за разгромное поражение «Ростова» от «Крыльев Советов»
Джикия о календаре «Спартака»: «Плотный, но футболисты любят играть»
Джикия рассказал, за счет чего «Спартак» перевернул матч с «Рубином»: «Сработали замены»
ЦСКА — «Локомотив»: видео голов
Болельщики ЦСКА освистали Дзюбу во время матча с «Локомотивом»
ЦСКА — «Локомотив»: команды обменялись голами за три минуты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия рассказал, за счет чего «Спартак» перевернул матч с «Рубином»: «Сработали замены»

Калешин: «Если в этом сезоне Сперцян выступит так же, как в прошлом, то можно будет говорить об уходе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости