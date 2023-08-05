Осинькин — о победе над «Ростовом»: «Надо учитывать, что у соперника проблемы с составом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

«Голов много. Мы провели хорошую игру. Надо учитывать, что у соперника были проблемы с составом, у нас, конечно, тоже были. У «Ростова» особенно в оборонительной линии были новые сочетания, и поэтому ошибки были. Если бы был Осипенко или другие фланговые футболисты, наверняка, нам было бы сложнее.

Неплохой первый тайм мы провели, где забили 3 гола с трех моментов. Наверное, нам сейчас немного возвращается за прошлый сезон, за то, как мы вели себя, как тренировались и относились к проблемам.

Сегодня для нас важная и яркая победа, которую надо быстро забыть, потому что не уверен, что «Зенит» или «Локомотив», наши следующие соперники, будут об этом много думать. Все начинается сначала», — приводит слова Осинькина сайт клуба.

«Крылья Советов» набрали 7 очков в трех матчах и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на седьмой строчке с 4 баллами.

В 4-м туре РПЛ самарцы сыграют с «Локомотивом», а ростовчане — с «Рубином».