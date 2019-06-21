Как выглядит Александр Ерохин после травмы. Фото

В товарищеском матче "Зенит" разгромил австрийский "Ваккер" – 6:1. На 82-й минуте травму в верховой борьбе получил Александр Ерохин. Хавбек покинул поле при сопровождении врачей, а питерцы заканчивали встречу вдесятером.
🤕 #ВаккерЗенит pic.twitter.com/cUxiHXTNdO— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 21 июня 2019 г.
После встречи в Твиттере клуба появилось фото Ерохина с перебинтованной головой.
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