21:36 | Футбол — РПЛ

Как выглядит Александр Ерохин после травмы. Фото

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В товарищеском матче "Зенит" разгромил австрийский "Ваккер" – 6:1. На 82-й минуте травму в верховой борьбе получил Александр Ерохин. Хавбек покинул поле при сопровождении врачей, а питерцы заканчивали встречу вдесятером.

 

После встречи в Твиттере клуба появилось фото Ерохина с перебинтованной головой.

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