Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» отметил, что не понимает трансферную политику красно-белых.

— Леонид Арнольдович содержит команду, построил стадион, развивает академию. Он в общей сложности потратил на клуб очень много!

— Он бизнесмен, и в бизнесе понимает очень хорошо. «Спартак» — не бедная команда благодаря Федуну. Но как можно заплатить 16 миллионов за игрока, который сидит на лавке (речь, видимо, идет о Гусе Тиле. — Прим. «СЭ»)? Заплатить за нападающих, которые не умеют забивать и вовремя пасовать Вперед!? Бесков за пас назад штрафовал. За защитников, которые не умеют защищаться?

Можно же хотя бы попробовать своих! Есть Гапонов, Руденко, Глушенков, были Пантелеев, Прошляков. Почему из раза в раз давали шанс ребятам, которые не совсем в хорошей форме — тот же Ананидзе... Мне это не понятно. Почему им давали играть, они же ничего не показывали? Такое ощущение, что их выпускали для того, чтобы сказать руководству: «Видите, они ничего не показывают, нужно от них избавляться и взять новых». Мне кажется, что это так. Умяров — хорошее исключение из этого ряда, но и он в итоге начал ошибаться из-за общей суеты и несогласованности... (Андрей Сизякин)

Интервью Гладского полностью здесь