Валерий Газзаев назвал футболиста «Спартака» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Знаменитый тренер ЦСКА Валерий Газзаев поставил на первое место нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Также в его пятерку вошли: Малком («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).