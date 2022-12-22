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Сегодня, 16:33

Могилевец рассказал, что изменил бы в своей карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, что исправил бы в своей карьере.

«Если бы мог что-то исправить? Относился бы более разумно к тому, что не играю. Больше бы смотрел на себя со стороны, анализировал, что и почему происходит. Когда ты молодой, то думаешь, что в порядке, и другие этого не видят. А на самом деле нужно ждать, работать и прибавлять», — приводит слова Могилевеца Sport24.

На протяжении карьеры Павел Могилевец выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки», «Нижний Новгород» и «Бунедкор».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-eks-igrok-zenita-i-sbornoy-o-tom-chto-ispravilby-v-karyere-otnosilsyaby-razumneye-k-tomu-chto-ne-igrayu
Павел Могилевец
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Зенит

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П
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