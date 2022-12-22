Могилевец рассказал, что изменил бы в своей карьере

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, что исправил бы в своей карьере.

«Если бы мог что-то исправить? Относился бы более разумно к тому, что не играю. Больше бы смотрел на себя со стороны, анализировал, что и почему происходит. Когда ты молодой, то думаешь, что в порядке, и другие этого не видят. А на самом деле нужно ждать, работать и прибавлять», — приводит слова Могилевеца Sport24.

На протяжении карьеры Павел Могилевец выступал за «Зенит», «Рубин», «Ростов», «Химки», «Нижний Новгород» и «Бунедкор».