Как голосовал Сергей Семак при определении лучшего игрока России

Во вторник «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место форварда невского клуба, капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Сердар Азмун, Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА).