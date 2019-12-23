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Как голосовал президент премьер-лиги Сергей Прядкин при определении лучшего игрока России

22:00
Выбор Сергея Прядкина. Фото "СЭ"
Выбор Сергея Прядкина. Фото "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин поставил на первое место вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Самюэль Жиго («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев, Артем Дзюба (оба — «Зенит»).

Выбор Сергея Прядкина. Фото "СЭ"
Выбор Сергея Прядкина. Фото «СЭ»

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