Как голосовал президент премьер-лиги Сергей Прядкин при определении лучшего игрока России
22:00
Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин поставил на первое место вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Самюэль Жиго («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев, Артем Дзюба (оба — «Зенит»).
Выбор Сергея Прядкина. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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