Как голосовал президент премьер-лиги Сергей Прядкин при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин поставил на первое место вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Также в пятерку вошли: Самюэль Жиго («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев, Артем Дзюба (оба — «Зенит»).