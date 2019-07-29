Как часто Кокорин и Мамаев посещают храм в колонии. Искренний ответ игроков

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающее заключение в тюремной колонии, признались, что стараются посещать церковь.

– Я не атеист. Я тоже верующий, просто это не афиширую, – приводит слова Кокорина "Московский комсомолец". – Да и в храм не нужно ходить для того, чтобы верить.

– В храм ходил, но не попадал еще к священнику, который проводит тут служения. Очень хотел бы на причастие, литургию, – рассказал Мамаев.

Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.