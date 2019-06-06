Как Адиев убедил игроков "Анжи" не устраивать забастовку? Отвечает сам тренер

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, как ему удалось убедить футболистов команды не устраивать забастовку. Игроки из-за финансовых проблем планировали бойкотировать игру с ЦСКА (0:2) в октябре 2018 года.

- Я зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, ради меня, как тренера! Мне нужна эта игра с ЦСКА, нужны следующие три игры". Команда удивилась. Продолжил: "Понимаю, что что-то вам должен взамен. Денег у меня нет, были бы – дал, но на сегодняшний день я необеспеченный человек. Взамен могу после трех следующих туров объявить, что ухожу. Я – капитан этого корабля, я сбегаю. На меня обрушится шквал критики, но я даю вам шанс. Вы чисты, можете уходить. Что вам остается, если команду покидает тренер?". Впоследствии оказалось, что это имело серьезный стимул. Даже опытные футболисты сказали: "Магомед Мусаевич, мы удивились, что вы взяли все на себя. Поняли, что должны отплатить вам". Через сутки или двое мне заявили: "Ради вас доиграем до конца, пусть у нас и тяжелые отношения с руководством". (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

Полностью интервью Адиева