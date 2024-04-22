Кафанов заявил, что «Ростов» должен продлить контракты с Медведевым и Песьяковым

Тренер по вратарям «Ростова» Виталий Кафанов сообщил, что клуб должен продлить контракты с голкиперами Никитой Медведевым и Сергеем Песьяковым. Соглашения игроков рассчитаны до лета 2024 года.

«Контракты вратарей? Должны продлить», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

35-летний Песьяков в текущем сезоне принял участие в 24 матчах за «Ростов» во всех турнирах, в которых пропустил 35 мячей и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

21-летний Медведев провел 11 матчей, пропустив 14 мячей и дважды сыграв на ноль.