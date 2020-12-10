Кадыров прокомментировал санкции США против ФК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое отношение к санкциям США против футбольного клуба «Ахмат», а также одноименного клуба ММА абсолютного чемпионата «Ахмат» — организации, проводящей бои по смешанным единоборствам.

«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.- Именно сегодня, в День прав человека и в Международный день футбола, Минфин США объявил о включении в список Магнитского организаций и деятелей Чеченской Республики, среди которых заместитель Председателя Правительства ЧР, ФК «Ахмат», РОФ имени А.Кадырова и др.

Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют. Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни. Сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства".