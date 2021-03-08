Кабелла: «В мой день рождения женский день прекрасен»

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в честь своего дня рождения, а также Международного женского дня оставил комментарий в Twitter.

— В мой день рождения женский день прекрасен, — написал Кабелла в Twitter.

Футболисту сегодня исполнился 31 год. Он выступает за «Краснодар» с 2019 года. На его счету 24 матча и 9 голов.