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Кабелла: «В мой день рождения женский день прекрасен»

15:00
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Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в честь своего дня рождения, а также Международного женского дня оставил комментарий в Twitter.

— В мой день рождения женский день прекрасен, — написал Кабелла в Twitter.

Футболисту сегодня исполнился 31 год. Он выступает за «Краснодар» с 2019 года. На его счету 24 матча и 9 голов.

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