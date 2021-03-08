Кабелла: «В мой день рождения женский день прекрасен»
15:00
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в честь своего дня рождения, а также Международного женского дня оставил комментарий в Twitter.
— В мой день рождения женский день прекрасен, — написал Кабелла в Twitter.
Футболисту сегодня исполнился 31 год. Он выступает за «Краснодар» с 2019 года. На его счету 24 матча и 9 голов.
Mon anniversaire ? le jour de la femme c'est beau ??— Remy Cabella (@RemyCabella) March 8, 2021
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