Непомнящий: «Как же в «Краснодаре» прибавил Ленини!»

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что «Краснодар» по составу все же уступает «Зениту».

— Нынешний «Краснодар» — команда без слабых мест?

— Мне очень нравится «треугольник» «Краснодара» в середине поля. Раньше его составляли Черников — Кривцов — Сперцян. Но как прибавил в этом сезоне Ленини! Он и пахарь, и атаки завершает! Неуступчив в единоборствах. Очень хорош!

— Так вы не видите минусов в игре «быков»?

— Пока у команды Мусаева все идет как по маслу, она исправно набирает очки. Но от осечек никто не застрахован. И вот тогда будет интересно посмотреть, как «быки» держат удар? Насколько сильная у них психология? Пока ответа на эти вопросы мы не получили. Раньше я считал, что в «Краснодаре» подобраны сильные футболисты. Но по своему менталитету они были мягкими игрушками. Сейчас, похоже, ситуация поменялась в лучшую сторону. Но, повторюсь, давайте еще немного подождем.

— По составу, обойме «Краснодар» может на длинной дистанции конкурировать с «Зенитом»?

— Все-таки состав у питерцев сильнее. И по качеству игроков, и по длине скамейки. У «Зенита» все упирается в психологию, в мотивацию Вендела, Клаудиньо, Барриоса.

— И у «Зенита» нет такого киллера, как Кордоба?

— Соглашусь. Когда Кордоба в порядке, равных ему в нашем чемпионате нет. Может создать проблему любому защитнику в РПЛ.

После 12 туров «Краснодар» с 30 очками лидирует в чемпионате России. «Зенит» набрал 29 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице.