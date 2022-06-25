Иосиф Пригожин: «Зачем пришли на «Динамо»? Пришли Егора Крида поздравить»
Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как оказался на товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).
Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как оказался на товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).
«Зачем пришли на «Динамо»? Пришли Егора Крида поздравить и за футболом, конечно, следили — 5:0. Надо было меня выпустить поиграть за ребят, победа «Динамо» не была бы такой сухой. Атмосфера замечательная, я вообще играю и люблю футбол», — сказал Пригожин.
Автором победного мяча стал знаменитый хоккеист Александр Овечкин.
Матч стал первым для серба Славиши Йокановича во главе «Динамо». 17 июня он сменил на посту главного тренера Сандро Шварца.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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