Иосиф Пригожин: «Зачем пришли на «Динамо»? Пришли Егора Крида поздравить»

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как оказался на товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как оказался на товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).

«Зачем пришли на «Динамо»? Пришли Егора Крида поздравить и за футболом, конечно, следили — 5:0. Надо было меня выпустить поиграть за ребят, победа «Динамо» не была бы такой сухой. Атмосфера замечательная, я вообще играю и люблю футбол», — сказал Пригожин.

Автором победного мяча стал знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

Матч стал первым для серба Славиши Йокановича во главе «Динамо». 17 июня он сменил на посту главного тренера Сандро Шварца.