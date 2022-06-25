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Иосиф Пригожин: «Зачем пришли на «Динамо»? Пришли Егора Крида поздравить»

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как оказался на товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).
Артем Бухаев
Корреспондент
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Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как оказался на товарищеском матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0).

«Зачем пришли на «Динамо»? Пришли Егора Крида поздравить и за футболом, конечно, следили — 5:0. Надо было меня выпустить поиграть за ребят, победа «Динамо» не была бы такой сухой. Атмосфера замечательная, я вообще играю и люблю футбол», — сказал Пригожин.

Автором победного мяча стал знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

Матч стал первым для серба Славиши Йокановича во главе «Динамо». 17 июня он сменил на посту главного тренера Сандро Шварца.

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