Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» оценил селекцию армейского клуба.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли — как он оказался в ЦСКА?

— Лассана Н'Диайе, юный нападающий из Мали. Андрей Мовсесьян, глава нашего селекционного отдела, уверял, что это африканская жемчужина. Чуть ли гибрид Мусы и Думбья. В общем, распиарили паренька будь здоров. По первым тренировкам, как я слышал, он и впрямь произвел фурор. Но быстро сдулся, поехал по арендам. Сейчас где-то в Болгарии. По-прежнему принадлежит ЦСКА, но в красно-синей футболке мы уже вряд ли его увидим. Из той же серии — Седрик Гогуа. Вроде высокий, фактурный, гора мышц. Но никак себя не проявил, а сейчас вообще пропал с радаров...

В какой-то момент родился миф — о безупречной армейской селекции. Хотя ошибки и раньше бывали. Но феерили Вагнер Лав, Карвалью, Олич, Красич, Жо, Думбья — и на их фоне оставались незамеченными приобретения Османа Феррейры, Джанера, Рамона, Калоуды, Янчика, других случайных персонажей. Отсюда иллюзия, что все работает идеально. Но это в прошлом. К сожалению, за последние пять лет проколов и странных трансферов в ЦСКА хватало.