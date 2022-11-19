Грушевский: «Мендес пока не впечатляет. А Зделар матч с «Динамо» провалил!»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался об армейских легионерах — сербском полузащитнике Саше Зделаре и чилийском хавбеке Викторе Мендесе.

— От Зделара ждал большего. Думал, к нам едет злой пес а-ля Вернблум. Который в опорной зоне всех перегрызет. Это не про серба. Да, в отличие от Фукса, он боец. Старательный, трудолюбивый. Не халтурит. Виден игровой интеллект, пасом владеет. Но матч с «Динамо» провалил! Море проигранных единоборств и неверных решений! А сколько мы получили опасных контратак, к которым приводили потери Зделара в середине поля?!

Чилиец Мендес пока тоже не впечатляет. Хотя на него, как и на серба, тренерский штаб возлагает огромные надежды. Может, к весне парни адаптируются и прорвет?