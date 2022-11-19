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Грушевский: «Мендес пока не впечатляет. А Зделар матч с «Динамо» провалил!»

Михаил Грушевский высказался о легионерах ЦСКА Зделаре и Мендесе
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался об армейских легионерах — сербском полузащитнике Саше Зделаре и чилийском хавбеке Викторе Мендесе.

— От Зделара ждал большего. Думал, к нам едет злой пес а-ля Вернблум. Который в опорной зоне всех перегрызет. Это не про серба. Да, в отличие от Фукса, он боец. Старательный, трудолюбивый. Не халтурит. Виден игровой интеллект, пасом владеет. Но матч с «Динамо» провалил! Море проигранных единоборств и неверных решений! А сколько мы получили опасных контратак, к которым приводили потери Зделара в середине поля?!

Чилиец Мендес пока тоже не впечатляет. Хотя на него, как и на серба, тренерский штаб возлагает огромные надежды. Может, к весне парни адаптируются и прорвет?

ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Михаил Грушевский
Саша Зделар
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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