Грушевский: «Фуксу пора ему уже выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про пять причин, которые мешают в футбол играть»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о бразильском защитнике армейцев Бруно Фуксе.

— Кто из армейцев за 17 туров особенно разочаровал?

— Здесь вне конкуренции — Бруно Фукс. Уже превратившийся в мем. Месяцами из лазарета не вылезает, потом долго-долго набирает кондиции, наконец выходит и... Глядя на игру Фукса в последнем матче с «Динамо», хотелось воскликнуть: «Лучше бы ты, дружок, еще денек поболел!»

Пора ему уже выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про пять причин, которые мешают в футбол играть. Правда, у Фукса их гораздо больше. Неужели парень настолько мнительный? Боится, что выйдет на поле — и развалится? Не понимаю! Все это выглядит как плохо поставленный фарс.