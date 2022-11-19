Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Грушевский: «Фуксу пора ему уже выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про пять причин, которые мешают в футбол играть»

Михаил Грушевский высказался о бразильском защитнике армейцев Бруно Фуксе
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о бразильском защитнике армейцев Бруно Фуксе.

— Кто из армейцев за 17 туров особенно разочаровал?

— Здесь вне конкуренции — Бруно Фукс. Уже превратившийся в мем. Месяцами из лазарета не вылезает, потом долго-долго набирает кондиции, наконец выходит и... Глядя на игру Фукса в последнем матче с «Динамо», хотелось воскликнуть: «Лучше бы ты, дружок, еще денек поболел!»

Пора ему уже выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про пять причин, которые мешают в футбол играть. Правда, у Фукса их гораздо больше. Неужели парень настолько мнительный? Боится, что выйдет на поле — и развалится? Не понимаю! Все это выглядит как плохо поставленный фарс.

Бруно Фукс
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого
Мировые чемпионаты — соревнование брендов. Кто впереди — Adidas, Nike или самопальная форма?
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Грушевский: «Разговоры, будто летом ЦСКА проявлял интерес к Дзюбе, не имеют под собой оснований»
Грушевский: «Безупречность армейской селекции — миф. За последние пять лет проколов и странных трансферов в ЦСКА хватало»
Грушевский: «Мендес пока не впечатляет. А Зделар матч с «Динамо» провалил!»
Агент Тюкавина — о будущем игрока: «Есть контракт, мы его выполняем. Какие к нам вопросы?»
Грушевский назвал лучшего игрока ЦСКА в первой половине чемпионата
Грушевский — о Федотове: «Скрупулезный, дотошный. Но не зануда»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тюкавина — о будущем игрока: «Есть контракт, мы его выполняем. Какие к нам вопросы?»

Грушевский: «Мендес пока не впечатляет. А Зделар матч с «Динамо» провалил!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости