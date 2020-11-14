Известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал информацию о том, что в следующем сезоне чемпионата России будет введена система Fan ID.

«Введение FanID — это однозначно минус. Это совершенно бессмысленная мера по одной простой причине: те, кто покупает абонементы у клубов, уже предоставляют свои данные. Зачем нужно получать еще какой-то документ, чтобы пойти на футбол или художественную гимнастику. Если это введут, я не буду заморачиваться с тем, чтобы что-то еще там получать — просто перестану ходить на футбол. Все это кажется совершенно излишним. Если бы кто-то разумно объяснил смысл введения FanID, был бы предмет для дискуссии. Мне, как человеку ходящему на стадион уже много лет, непонятно...

Давайте, введем ID для похода в театр — будет у нас ТеатрID. Еще на посещение ЦУМа или ГУМа. В общем, считаю, это избыточное и ненужное предложение. Если есть цель сократить количество болельщиков на стадионах — пожалуйста, вводите FanID. Уже добились того, что на матчах сборной у нас нет никакого боления. Давайте, убьем его и на матчах клубов. Беспорядков на стадионах нет уже лет 10, контроль абсолютный и тотальный: зажег файер — тебя тут же определили 50 камер. Что еще-то хотят сделать? Это будет гимн нелояльности, а люди станут с раздражением относиться к такой мере».